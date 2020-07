Martin Helme: Mart Helme pani juhiameti maha, sest tal hakkas igav. Ma plaanin rohkem kaasata ning suhelda

Martin Helme nentis, et otsus, et Mart Helme taandub, tuli vahetult enne sellest avalikkusele teada andmist. Helme sõnutsi toetas ta riigikogu valimiste järel igati, et isa esimehena jätkab, ent nüüd on juba palju aega mööda läinud.

Kas Mart oli väsinud? "Ei vasta tõele," ütles Martin Helme kiiresti. Ta viitas, et koroonaaeg oli ministritele raske, ent ministriametist ja poliitikast üleüldse pole Mart kindlasti väsinud. "Tal hakkas igav," pakkus Helme.

Värske juhi arvates Mart Helme ministrikohast ei taandu. "Ma ei tahaks teda välja vahetada." Anvelt juhtis tähelepanu, et siseministeeriumi inimesed räägivad, et ministeeriumis on Mart sootuks teistsugune, pole taolisi avaldusi, mida meediast võib lugeda. "Poliitilistes võitlustes on meie ning konkurendid ja vastased; ministeeriumis on vaid meie. Pole ennekuulmatu, et avalik kõnepidamismaneer on teine kui köögilaua taga või tööl."

Oma juhtimisstiilist rääkides tõi Martin Helme välja, et võiks olla rohkem inimesi kaasatud, Mart Helme toetus pigem vähestele nõunikele. "Meie tugevus on, et inimesi palju, kel poliitilist kogemust." Olete teistsugune juht kui Mart Helme? Martin Helme toonitas, et väärtusteemad ei kao kuskile, ent ta üritabki olla kaasavam ning suhelda rohkem. Ta lisas, et Mart improviseeris, ent tema jaoks on oluline sõnumi distsipliin - ikka ja jälle uuesti rääkida. Ta ütles ka, et talle ei meeldi poliitkonkurentidega isiklik vastandumine. "Kes minuga ei nõustu, pole automaatselt vaenlane. Vaidleme ikka ideede üle."

Juttu oli saates sellestki, et Jaak Madison aseesimeheks ei saanud. Mart Helme talle toetust ei avaldanud. Martin Helme rääkis, et polnud mingit tohutut skeemitamist. Küll aga olid tema sõnutsi Mart ja ka teised erakonnakaaslased pahased, et Jaak Brüsselist erakonda kritiseeris. "Kriitikat ikka tehakse, aga mitte läbi lehevooru," viitas ta, et Madison trügis ise meediapilti erakonnaga vastandudes.

Mis meediasse puutub, siis liiguvad kuuldused, et EKRE teeb oma telekanali. Martin Helme seda otsesõnu ei öelnud, küll viitas, et laiendatakse oma meediagruppi. "Saab näha sügisel või uue aasta alguses."