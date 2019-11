Martin Helme: majanduskasvu üllatava tõusu taga on alkoholiaktsiisi langetamine

"Reedel avaldati selle aasta kolmanda kvartali majanduskasvu näitajad, mis üllatas kõiki oma hea tulemusega. Vaid mõni päev varem tuli välja palgakasvu statistika, mis näitab samuti väga head kasvu. Eriti peaks kõik rõõmustama palga reaalkasvu üle, sest see on see osa suurenenud tulust, mis on tegelik ostujõu kasv, kui inflatsioon maha arvutada. See oli ligi kuus protsenti!," kirjutas rahandusminister sotsiaalmeedias.

Helme sõnul on hea palgakasvu üheks vedajaks teenindussektor ja kaubandus püsib hoolimata inimeste ettevaatlikumaks muutunud ootustest heal tasemel. Tänu palgakasvule on väga kenas ülelaekumises tööjõumaksud ja samuti näitab kardetust paremat laekumist käibemaks.

"Selle taga on väga olulisel määral otsus langetada alkoholiaktsiisi. Mäletame kõik suvel seda ilkuvat mõnitamist, et tegu on joodikutele kummardusi tegeva valitsusega? Tegelikult tõi see otsus eesti inimeste ostud Lätist tagasi (ja trend jätkub, näeme seda igakuistest maksuaruannetest) ning pööras tõusule seni languses olnud Soome turismi. Soomlased aga ei osta siit sugugi mitte ainult viina, nagu klišee kõlab, vaid käivad hotellides, spaades, restoranides, juuksuris, ostukeskuses. Teisisõnu, toovad raha kaubandusse ja teenindussektorisse ning aitavad seal suurendada käivet ja tõsta palkasid. See läheb tihtilugu meelest, kui räägime aktsiisidest," kirjutas Helme.

Rahandusministri sõnul on tänu suvisele aktsiisilangetusele ka suuremad maksulaekumised just tööjõumaksude ja käibemaksu osas. Palgatõus ja hea käive kaubanduses aga tõstabki majanduse mahtu. "Ja mõistagi võib öelda, et majanduskasv on ekspordi nägu, aga selle ekspordi sees on ka turismitulu," ütles ta.