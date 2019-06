Martin Helme: lätlaste aktsiisilangetus meie plaane ei nurja

"Läti plaanib praegu väga selgelt ainult kange alkoholi aktsiisi alandamist, õlleaktsiisil mitte. Põhjus on selles, et Lätil on praegu seadustatud järgmise aasta märtsi kange alkoholi aktsiisi tõus, mis jõustumisel viib nende määra reaalselt mööda meie määrast, mis omakorda tähendab, et neid ähvardab kange alkoholi puhul piirikaubanduse pea peale pööramine – meil hakkab olema odavam," kirjutas Martin Helme.

"Nende plaan on jätta ära kange alkoholi aktsiisi tõus ning alandada praegu kehtivat määra 15 protsenti. See muudab nende kange alkoholi aktsiisimäära meist odavamaks ja vahe jääb umbes sama suureks, nagu on meil õlledel," kirjutas Helme.

"Meie hinnangul viib lätlaste praegune plaan meid ikkagi enam-vähem sellesse hinnatsooni, mis aitab oluliselt pärssida lõunasuunalist piirikaubandust ja ei nurja seega meie praegust eesmärki," selgitas rahandusminister.

Seega puudub Eestil Helme sõnul vajadus praegu midagi oma alkoholipoliitikas muuta. "Meie esialgses arvestuses oligi sees see hinnavahe, mille lätlased nüüd teevad."

Samuti ütles Helme, et aktsiisilangetus praegusel kujul tuli poliitilise kompromissi tulemusel, sest Helme ise soovis kangema alkoholi aktsiisi vähemal määral alandada.

"Juhin tähelepanu, et minu algne ettepanek oligi langetada kange alkoholi aktsiisi umbes 10 protsenti ja lahjat umbes 30 protsenti. Sel juhul oleks mõlemad aktsiisid jäänud Lätist kõrgemaks, kuid hinnavahe oleks jäänud piisavalt väikeseks, et kaotada ära suurem osa lõnasuunalisest piirikaubandusest," kirjutas Helme. Kokkuleppel otsustati aga mõlemat aktsiisi langeta 25 protsendi võrra.