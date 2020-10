Martin Helme kutsub Rein Veidemanni ERRi nõukogu juhi kohta maha panema

"Urmas Reitelmann lahkub ERR-i nõukogust, et mitte anda ideoloogilistele fanaatikutele malakat, millega peksta teda, tema koduerakonda ja valitsusliitu," kirjutas rahandusminister Helme Facebookis. "Ühtlasi näitab see konservatiivide soovi järgida neid põhimõtteid, mida kinnitasime üle eelmise nädala neljapäeval. Ka tuliste poliitiliste vaidluste puhul peaksime keskenduma argumentidele ja rääkima sisust."

Ta märkis, et ta ei lepi sellega, et Rein Veidemann saadab talle murest nõretava kirja, kus leiab, et Reitelmann ei sobi nõukogusse, kuna ei kanna välja Rahvusringhäälingu seaduse paragrahv 22 lg 1, mille kohaselt: "Nõukogu liige peab oma kohustusi täitma Rahvusringhäälingule lojaalselt ning nõukogu liikmele vajaliku hoolega."

Helme väidab, et teatud ERRi seaduse paragrahve ei järgita just Veidemanni pärast. "Reitelmann tuli nõukogust ära. Ma kutsun Sind, Rein, samuti sealt lahkuma. Ilmselgelt ei ole sa oma nõukogu esimeheks oleku ajal suutnud tagada ERR seaduse täitmist. Nagu ka mitte juhatus. Olen jõudnud arusaamisele, et seda teilt eeldada pole kahjuks enam võimalik. Nii ei saa enam jätkata."

Skandaal puhkes, kui möödunud neljapäeval nimetas Reitelmann sotsiaalmeedias "Ringvaate" saatejuhte Marko Reikopit ja Grete Lõbu sodomiitideks. Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Veidemann kinnitas möödunud reede pärastlõunal Delfile, et kavatseb teha EKRE esimehele Martin Helmele ettepaneku kutsuda Reitelmann tagasi ERR-i nõukogust.

Nõukogust lahkumist kinnitas Reitelmann täna hommikul pärast EKRE fraktsiooni koosolekut.