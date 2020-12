Martin Helme: koroonaviirus on Hiina biorelv

"Kui me mõtleme, mis asi on koroona - koroona on ju biorelv. Sellest ei räägita, see ei ole viisakas teema," ütles Helme Pildiraadiole antud intervjuus, mis avaldati Youtube'is.

"COVID-19 ei ole loomulik viirus. Ta on toodetud või manufakteeritud asi, mis on kas plehku pannud või välja lastud Hiina biolaborist. Hiina pärast seda, kui viirus liikvele läks, oma riigi pani kinni, aga välisreisid jättis lahti Wuhanist. Tagajärjeks on see, et terve maailm sai korraga seda haigust täis ja terve maailm on selle haiguse tõttu põhimõtteliselt põlvili," rääkis Helme.

Seepärast arvab rahandusminister, et selgelt on toimunud Hiina bioloogiline rünnak, mille eest pole keegi mingit vastutust võtnud. "Kui nüüd sellele tegelikult mingit vastureaktsiooni ei järgne, siis me kõik teame, et kui halba tegevust ei karista, siis saad halba tegevust juurde. Kui mingit tegevust motiveerid või kiidad, siis saad seda tegevust juurde," lisas Helme.

Samuti nentis minister, et arvatavasti on maailma salajastes laborites veelgi viiruseid peidus ja praegu näeme leebes variandis, kui hirmsad ja ohtlikud nad võivad olla.

Kust Martin Helme oma teadmised on ammutanud, saatest kahjuks ei selgunud. Konspiratsiooniteooriad viiruse inimtekkelise olemuse kohta on levinud alates pandeemia puhkemisest, mingeid tõendeid seni esitatud ei ole. "Kui keegi teeb biorelva, siis milleks selline hädine ­biorelv? Võtnud siis juba MERS-CoV aluseks (MERSi suremus on 30% – toim)! Kui asja absurdini viia, siis võib öelda, et SARS-CoV-2 on tehtud Eesti valitsuskoalitsiooni vastu, sest tapab ennekõike pensionäre ja mehi ehk teiste sõnadega Keskerakonna ja EKRE valijaid," on viroloog Andres Merits öelnud Eesti Ekspressile.

Vaata täispikka intervjuud siit: