Martin Helme: koostöö reformierakonnaga peaministritooli nimel on maruäge spekulatsioon, ent ebareaalne

Vastselt EKRE esimeheks valitud Martin Helme avaldas täna, et järgmistele riigikogu valimistele minnakse parteile võitu püüdma. Selleks on parteil vaja aga toetust kasvatada ning seda tervelt 10 protsendipunkti võrra - kust need hääled tulevad?

"Ju ta siis ka reformi arvelt tuleb muuhulgas," tõdes Helme Delfile intervjuud andes. "Meil on suhteliselt selge plaan olemas, kuidas meie kasv tuleb. Loomulikult teiste erakondade arvelt, ega valijaid juurde kuskilt ei teki."

Meedias aktuaalsust omav teema - "kumb siis teise ära sööb, kas Isamaa või EKRE?" - võiks Martin Helme sõnul leida lahenduse, kus keegi kedagi sedavõrd otseselt üle ei trumpa.

"Pigem me sunnime praegu oma tegevusega Isamaad mõtlema välja, mis nende profiil on ja mida nad peavad siis tegema, et olla poliitikas relevantsed ja konkurentsivõimelised," kommenteeris Martin Helme.

Mõistmaks täpsemalt, kuidas näeb Martin Helme nii tänast kui ka tulevast poliitlist ja ühiskondlikku areeni, vaata videot!