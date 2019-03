Martin Helme kinnitab: kooseluseadust ei tühistata, ent meil on siiski lahendus olemas. Saime kuldvõtmekese

"Kooseluseaduse tühistamist parlamendis ei õnnestunud läbi suruda," nentis Martin Helme koalitsioonikõneluste kohta. "Mitte, et keegi ei tahaks, aga kõik vajalikud hääled ei tule kokku," märkis ta ja lisas, et hääli jääb puudu just Keskerakonna fraktsioonist.

Samas kinnitas Helme, et saadi kokkulepe, et kehtiks edaspidi rahvahääletus ja algatus. See tähendab, et kui 50 000 allkirja koos, saaks riigielu puudutava küsimuse referendumile. "Kui seal ettepanekut toetetakse, siis kehtiv. Kooseluseaduse saame panna referendumile, lisaks ka presidendi otsevalimise. Saime endale kuldvõtmekese, millega lahendada kõik teised asjad, mida ei saanud," väitis ta.

Mart Helme rõhutas omalt poolt, et selle muudatuse seadustamine võtab aega. "See nõuab käteväänamist," lisas ta ja rõhutas, et oluline, et künnised on paigas (50 000 allkirja). Siis ei saa tema sõnutsi hiljem šantažeerimise mängu mängida.

Martin Helme tõi välja, et neil pole piisavalt hääli selleks, et riigikogus kohe viia läbi see, et referendum seadustuks ehk ka põhiseadust muudetaks. Küll aga on tema sõnutsi võimalik 51 häälega põhiseaduse muutmise algatus, kui seda toetab see parlamendi koosseis ja ka järgmine koosseis. Seega võtab see aega aastaid, riigikogu valitakse taas 2023. aastal.

Martin Helme toonitas siiski, et nad on praeguse lahendusega rahul ja tõi välja veel ühe töövõidu. Ta ütles, et paljuräägitud rakendusaktid jäävadki vastu võtmata. "On ju oht ka see, et reformikad ja sotsid panevad rakendusaktid lauale," arutles ta ja lisas, et ka keskerakondlased lubasid, et mitte keegi rakendusakte ei toeta.