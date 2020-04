Martin Helme: Karule tehti neli korda ettepanek EKRE-ga liituda

Karule sellest reede hommikul teatanud Mart Helme rääkis, et selgitas otsust Karule sellega, et Karuga pole tekkinud koostööd, ta pole ministrite meeskonna liige, ta pole astunud erakonda ja EKRE juhtkond ei näe, et see olukord saaks pikalt kesta.

Martin Helme rääkis, et terve erakond on teinud kõvasti tööd, et saada valitsusse ja saada need ministrikohad. "See on poliitiline ametikoht, kus viiakse ellu poliitilist agendat," ütles Martin Helme. Kui üks minister ei taha seda poliitilist agendat ellu viia, on see ministrikoht ja inimeste pingutus raisatud. "Me ei saa seda lubada. Igast kaalukast ametikohast tuleb kõik välja pigistada," ütles Helme.

Mart Helme sõnul oli probleem selles, et Karu ei jaganud EKRE poliitilist agendat. "Kuue kuu jooksul tuli järjest selgemalt välja, et ta pole konservatiiv, vaid liberaal," ütles siseminister.

Koostöö erakonnaga lonkas mõlema sõnul. Martin Helme rääkis, et EKRE riigikogu fraktsioon pidi tegema talle kirjaliku järelepärimise, et infot saada. Koalitsioonisaadikud reeglina ministritele järelepärimisi ei esita.

Mart Helme nimetas üheks tõsisemaks tülikohaks selle, et mõned kuud tagasi jättis Karu kooskõlastamata siseministeeriumi võõrtööjõudu puudutava eelnõu. Teda hämmastas, et enne seda ei pöördunud Karu ei tema ega Martini poole ega tundnud huvi fraktsiooni seisukohtade vastu. Selliseid näiteid oli tema sõnul veel.

Martin Helme rääkis, et kuigi poliitikasse peab tooma inimesi väljastpoolt poliitikat, on neil raske hakkama saada, kui poliitika tunnetust üldse pole ja ei osata poliitilisi signaale välja lugeda. "Kui sulle tehakse neljandat korda ettepanek liituda erakonnaga ja kui sa ei loe neid signaale välja, siis nii kõrges kohas ei saagi pikalt vastu pidada," selgitas Martin Helme.

Mart Helme ütles, et fraktsiooni liikmed on kõik kandideerinud valimistel, panustanud isiklikku raha ja aega, nad on aktiivsed liikmed erakonnas. Kui kõrvalt kutsutakse spetsialist, aga tal puudub arusaamine ja lugupidamine nende inimeste vastu, kes on tekitanud olukorra, kus on see valitsus ja see koalitsioon ja see ministrikoht, siis see ei klapi.