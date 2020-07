Martin Helme kandidaadikõne: EKRE eesmärk järgmistel valimistel on saada peaministrikoht, olen nõus moodustama ka uut koalitsiooni

Praegune rahandusminister Martin Helme märkis esimeheks kandideerides kõnet pidades, et erakonna eesmärk peab olema võita järgmised valimised, jõudmaks positsioonile, mis võimaldab EKREl 2021. aastal koalitsiooni moodustada.

"Täna esimehe kohustused üle andev Mart on palju rääkinud sellest, et meie eesmärk peaks olema 51 kohta riigikogus. Ma ei taha sellest ambitsioonikusest taganeda, kuid lubage, ma sõnastan selle pisut teistmoodi: meie eesmärk peab olema järgmiste valimiste võitmine ja järgmise valitsuse moodustamine ehk peaministri koha võtmine. Olen rahul, kui teeme seda ainult oma fraktsiooni liikmetega, aga ma lepin ka sellega, et peame taas koalitsiooni moodustama," ütles kõnepuldis Martin Helme, vihjates, et ei välista tulevikus peaministrikoha nimel koostööd ühegi parteiga.

Ta märkis, et erakonna eesmärk peaministriparteina oleks tulevate aastate jooksul oma nägemuse levitamist ka ülejäänud ühiskonnale - olgu selleks meedia või kultuuritegelased.

"Eesmärk on kujundada Eestit seda nägu, nagu ta olema peab," märkis Helme kõnet pidades. "Selle saavutamiseks on vaja kõvasti vaeva näha."

Lisaks mainis Helme, et peagi saabuvate kohalike omavalitsuste valimisel pürgib partei samuti vaid kõrgustesse: sihiks on saada nii paljudes omavalitsustes võimule, kui võimalik.

Kõnest selgus, et EKREs sihitakse üleüldiselt kõiki kõrgemaid sihtmärke - Martin Helme vihjas lisaks erakondlikult riigikoguistmetele ja ministrikabinettidele ka presidenditooli hõivamisele.

Martin Helme nägemus Eestist

"Ma tahan, et Eesti oleks nagu Läänemere Šveits: tark, töökas, kõrgtehnoloogiline, vaba, turvaline, moraalselt puhas, looduskaunis,

isepäine, enesekindel, rikas, suveräänne rahvusriik," loetles esimehekandidaat publikule. "Unustage ära "uus Põhjamaa". Sealne poliitiline paradigma ja ühiskonnamudel on midagi, mida tuleb võtta kui hoiatust, mitte kui eeskuju."

Et sellise eesmärgini pürgida, tuleb keskenduda nii majandus- kui ka väärtusteemadele - kui koroonakriis on viinud terve maailma sügavasse majanduskriisi, ei tohi silmist lasta ka seni palju kõneainet pakkunud väärtuskonflikte.