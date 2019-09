Martin Helme jättis vedelkütuse seaduse eelnõu kooskõlastamata

Suvel teatas majandusministeerium, et lubaks kaitseväele ja Kaitseliidule müüa ilma biolisandita kütust.

Sel nädalal saatis aga Helme majandusminister Taavi Aasale kirja, kus ütles, et jätab eelnõu kooskõlastamata, sest sellega kehtestatakse valikuline erand teatud sektorile.

"Teadaolevalt on biokütuse lisandiga fossiilkütuse kasutamisest tingitud probleemidele viidanud ka teised sektorid, näiteks põllumajandus. Biokütuse kohustuse osas tuleb koostöös leida teistsugune lahendus," seisis Helme kirjas.

Ministeerium tegi eelnõu kohta veel mõned märkused ja juhtis muu hulgas tähelepanu seletuskirjas olevale väitele, et riigile ei kaasne kulusid. See ei ole Helme sõnul õige, sest vaja on täiendada kütuse käitlemise andmekogu ning luua x-tee sõnumivahetus loodava Eleringi andmebaasiga.

Samuti tõi Helme välja, et eelnõu kohaselt välistatakse alkülaatbensiinid vedelkütuseseaduse regulatsioonide alt, aga reguleerimata on jäetud see, kes ja kuidas tõendab niisuguse kütuse käitlemist - kas isik lihtsalt väidab seda või peab esitama ka analüüsiakte või muid dokumente.