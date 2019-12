Martin Helme jätab presidendi vastuvõtule minemata: tean veel mitut ministrit, kes ei lähe

Helme kirjutas ühismeedias, et peaministri otsuse puhul mitte presidendi vastuvõtule minna, tuleb küsida, mida on teinud valesti Kaljulaid, et esimest korda taasiseseisvumise ajal jätab peaminister vastuvõtule minemata.

"Vastus, mulle tundub, on, et kutsuja on teinud praktiliselt kõik, mida üldse teha annab, valesti. Ta lammutab institutsiooni ja seda toetavaid kirjutamata reegleid ning poliitilise kultuuri norme oma esimesest tööpäevast peale. Ta käsitleb presidendi ametit kui mingit tema isiklikku asja, kus elada välja oma tujusid, mitte kui riiklikku institutsiooni. Seega ei ole kuidagi põhjendatud nõuda, et tema kutsele tuleb vastata "austusest institutsiooni vastu"," ütles Helme.

Helme kinnitas, et ka tema vastuvõtule ei lähe. "Ma tean veel mitut ministrit, kes ei lähe. Mart (Helme - toim.) ei vastanud tema kutsele juua jõulude eel kohvi ja arutada poliitilist olukorda. Milleks? Mida täpsemalt arutada? Dressipluusi trükk ei ole küll keeruline ettevõtmine, aga tundub ikka liiga suur vaev sellise kohtumise tarbeks," sõnas minister.

Omavahelised pinged