Martin Helme Järviku raportist: seaduseid, mis ei luba ministril oma valdkonnas tõhusalt tegutseda, tuleb muuta

Kõnealuse raporti puhul rõhub Martin Helme asjaolule, et seal on välja toodud ka maaeluministeeriumi ametkonna käitumise küsitav korrektsus. Helme silmis on ametnike käitumine ja töölepinguga kaitstud positsioon aluseks sellele, et Eesti riik liigub n-ö ametnike diktatuuri suunas.



” Mis annab ametnikele võimaluse irvitada poliitikute ja valitsuse üle ja öelda, et aga mind te ei kanguta, mina olen puutumatu? Minul on niisugune seaduse kaitse peal, et kui te hakkate mind lahti laskma, ükskõik, kas ma olen rikkunud midagi, teinud midagi valesti või mitte, siis ma lihtsalt sülitan selle peale ja lõppkokkuvõtteks jääte teie lolliks, mitte mina. Mart Helme

"Mina ministrina võin iga päev põhimõtteliselt lõpetada töötuna. Aga ametnik saab viieks aastaks endale tähtajalise töölepingu, ja noh, ta tuleb põhimõtteliselt käed raudus ära viia, et see tööleping lõppeks," märkis rahandusminister. "Saan aru, mis see loogika siin taga on: professionaalsel ametnikkonnal peab olema teatud stabiilsus, mis ei sõltu poliitilistest tõmbetuultest. Ma olen nõus sellega. Aga see ei tähenda, et poliitiline juhtimine ei oma üldse mitte mingisugust mõju sellele, kuidas asju tehakse. Millised on suunised, millised on prioriteedid. Asi pole ainult selles, mida tehakse, vahel on asi ka selles, mida tegemata jäetakse."