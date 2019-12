Martin Helme: Greta Thunberg ja tema propageeritav ideoloogia on ohtlik

"Püha Greta Thunberg esines reedel Itaalias teistele alaealistele kliimasõdalastele ja teatas seal, et maailma liidrid tuleb "seina äärde panna". Kui see otsekohesus üldse meie üdini korrumpeerunud vasakmeedias kajastamist leiab, siis küllap tormavad omad teda kaitsma ja õigustama, seletama, et ta rääkis tegelikult sellest, kuidas poliitikutel tuleb selg vastu seina suruda, aga see on tavaline vasakpoolne valetamine," kirjutab Martin Helme sotsiaalmeedias.

"Vaadates, kui pööraselt vihane on nii Greta ise kui tema mõttekaaslased, kuulates, kuidas nad nõuavad häbenematult revolutsiooni ja selliste inimeste kõrvaldamist otsustusprotsessist või ka lihtsalt debatist, kes nendega ei nõustu või kaasa ei jookse, on üsna selge, et see seltskond unistabki meie ülejäänute seina äärde panemisest," leidis EKRE aseesimees.

Helme hinnangul esindab Thunberg kliimaliikumise ametlikku seisukohta, mis on selle "radikaalse ideoloogia peavool". "Ta nimetati äsja Time'i aasta inimeseks. Talle pakutakse platvormi ÜRO peaassambleest kuni iga endast lugupidava peavoolumeedia esikülgedeni. Ta on selle liikumise üks eestkõnelejaid. Ta on ohtlik. Tema poolt propageeritav ideoloogia on ohtlik," rõhutas Helme.

Seotud lood: Ajakirja Time aasta inimeseks nimetati Greta Thunberg

"Selle ideoloogia põhipostulaat on sama, nagu kõigi vasakpoolsete revolutsionääride oma: inimene käitub valesti mingi ülla ja õilsa eesmärgi suhtes ja kuna inimene ise keeldub end muutmast, tuleb teda repressioonide abil selleks sundida. Demokraatia ja vabadused tuleb kõrvale lükata kliima nimel. Soe tuba, isiklik transport ja lihatoit tuleb jõuga ära võtta kliima nimel. Teile ei meeldi? Sunnime! Te hakkate vastu, näiteks valimiskastide juures? Seina äärde," tõlgendas Helme Thunbergi ütlust.