Martin Helme: esimene samm on astutud, tegeleme ka tervisekäitumisega

"Kindlasti Eestis ostetud alkoholi kogus kasvab ja kindlasti Lätist ostetud alkoholi osakaal kahaneb," rääkis Martin Helme "Aktuaalse kaamera" otsestuudios.

Ta lisas, et alkoholiaktsiisi langetamise arutelul oli tema kindel väide: "Inimeste tervisekäitumise kontrolli alla saamiseks on vaja esmalt kontrolli alla saada piirikaubandus Lõune-Eestis, muidu me kanname sõelaga vett, sest veerand tarbimisest toimub kusagil mujal ja meie tervishoiupoliitikat tehakse sisuliselt Lätis. Nüüd tekib võimalus hakata oma alkoholipoliitikat ajama ja keegi ei arva, et inimesed hakkavad selle pärast massiliselt rohkem jooma."

Helme sõnul pole alust arvata, et tootjad ja kauplused alkoholi hinda ei langeta.

Täna kinnitas Helme kinnitas, et valitsus näitas rohelist tuld sellele, et alkoholiaktsiisi langetada. Ministri sõnul lepiti kokku selles, et langetus toimub nii kangele kui lahjale alkoholile 25 protsenti.

Helme soovib, et muudatus jõustuks selle aasta 1. juulist.