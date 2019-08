Martin Helme: Elmar Vaher kasutab oma alluvaid inimkilbina. Mingeid koondamisi ei tule!

"Olen sel nädalal siseministri asendaja tema puhkuse ajal ja seetõttu lisaks rahalisele vaatele kursis ka töödega sisekaitse reservi, piirivalve ning piiri välja ehitamise osas. Selle teadmise põhjal on masendav lugeda neid jaburaid libauudiseid, mida siseministeeriumist meediasse on ette söödetud. Sellel pole reaalsusega mingit pistmist. Aga paljukesel sellest, mis meedias meie valitsuse kohta kirjutatakse, on?!" edastas Helme.

Martin Helme sõnutsi on täiesti selge, et mingeid koondamisi või palgakärpeid politseis ja päästeametis ei tule. "Kevadel anti kõigile ministeeriumitele teada, et

nad peavad olema valmis leidma kokkuhoiu kohti. Selgelt öeldi ka välja,

et inimeste arvelt kõige viimases järjekorras, see tähendab palkade kallale ei

lähe," lisas ta.

"Eelarve tegemine läheb kohe-kohe käima ja PPA juht Vaher on lükanud käiku maailma vanima triki, lastes valmis teha ja siis avalikkuse ette „sattuda“ paberil, milles luuakse pilt, et kui raha juurde ei saa – või kui midagi tuleb kusagil kokku hoida – siis tulevad koondamised ja palgakärped. Peadirektor ise on tänavu enne valimisi saanud juba suisa kaks palgatõusu, mis tal viga," märkis Helme.

"Tegemist on topelt lubamatu käitumisega. Esiteks, ei rahandusminister ega siseminister ei peaks tema arvutusi lehest lugema. Teiseks, ta ei ole hakkama saanud ülesandega leida kokkuhoidu mujalt, mitte palgafondist. Vaher kasutab oma alluvaid inimkilbina eelarveläbirääkimistel. Või mis läbirääkimistel, tegu on väljapressimisega," edastas Helme.