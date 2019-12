Riigikaitsekomisjoni esimehe Andres Metsoja (Isamaa) kinnitusel ei ole Kellavere radaril töötamisega mingisuguseid probleeme.

"Radar töötab. Selle kohta on lihtsalt koostatud ohu- ja mõjuhinnanguid juhuks, kui tuulepark tuleks sinna etteantud mahus. See, et täna selle radariga mingeid probleeme oleks, ei vasta tõele," kinnitas Metsoja.

Ta kinnitas, et radaripargi uuendamine on tingitud üksnes tuulepargi rajamise tõttu, mis radari tööd takistab. Uus radar peaks kerkima viie aastaga. "Aga fakt on, et see [Kellavere] radar toimib," kordab Metsoja veel üle.

Andres ja Oleg sõnajalgade plaanile rajada Aidu tuuleparki 30 kolmemegavatist tuulikut seisab vastu kaitseministeerium, kelle hinnangul segaksid tuulikud Kellavere õhuseireradari tööd.

” Üks riigisaladus, mida mina olen kuulnud, on see, et Kellavere radar lihtsalt ei tööta. Martin Helme Postimehele