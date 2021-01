Martin Helme ei plaani presidendiga kohtuda, pidades tarbetuks oodatavat loengut ühiskonna lõhestamise teemal

Helme usub nimelt, et president hakkab kohtumisel rääkima vähemuste õigustest ja ühiskonna lõhestamisest. Oma loobumisest andis Martin Helme teada ühismeedia vahendusel.

"Mulle laekus eelmisel nädalal kutse kohtuda Kersti Kaljulaidiga, et "arutada alanud poliitika-aastat". Seda on ikka tehtud, leppisime aja kokku. Täna tuli aga Kaljulaidi Facebookist teade, et kohtumise tegelik eesmärk on parteijuhte korrale kutsuda, loengut lugeda vähemuste teemal ja anda suuniseid, kuidas ühiskonna lõhestamine lõpetada. Päris hea huumor, ühiskonna esilõhestaja tuleb õpetama sildade ehitamist. Poliitilise kultuurituse üks agressiivsemaid ja aktiivsemaid aktiviste kujutab ette, et tal on midagi rääkida päris poliitikutele kuidas käituda, et rahvas saaks nende üle uhke olla. Ebaadekvaatsusel on nägu ja nimi, tõepoolest," pahandas Helme.

Ta väljendas ühtlasi kannatamatust: millal Kersti Kaljulaidi ametiaeg ometi otsa saab.

"Üks ebakvaliteetväljaanne annab selle lugejale edasi nii, et meid, parteijuhte, on vaibale kutsutud. Kadriorus on päris kenad vaibad küll. Ma olen neid juba näinud ja ootan kannatamatult, et saaks sügisel need kokku rullida, kui Kaljulaidi ametiaeg lõppeb. Mulle ei sobi, kui mind kutsutakse kohtumisele ühe põhjendusega, pärast tuleb aga välja, et kohtumisel oli hoopis teine eesmärk. Tühistasin meie kohtumise, ütlesin referendile, et uut aega otsida pole vaja.