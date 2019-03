Martin Helme Deutsche Wellele: Euroopa Liit liigub nõukogude stiilis rõhumise suunas

DW küsis Helmelt rassistlike kommentaaride kohta, millega ta on esinenud ja tuletas meelde kurikuulsat ütlust „kui on must, näita ust”.

Helme väitis, et 80 protsenti eestlastest nõustub selle avaldusega.

„See, mis on Euroopas tänapäeval rassistlik, on põlisrahva väljavahetamine. See on puhas rassism,” ütles Helme.

Oma uksenäitamise avalduse kaitseks ütles Helme veel: „Ma olin rääkiv pea kommentaarisaates... Oodatakse, et sa ütleksid asju ründavamal viisil.”

DW küsis Helmelt ka sisserände ja kuritegevuse seostamise kohta, sealhulgas Helme avalduste kohta, et sisseränne viib vägistamise ja röövimiseni.

Helme vastus oli järgmine: „Kuritegevusega on tohutu, tohutu probleem Rootsis, Soomes, Saksamaal, Ühendkuningriigis, mis on sisse toodud... sisserändajate poolt... Rootsis, Norras on vägistamiste arvud kasvanud tuhandekordselt.”

Kui Helmel paluti tuua näiteid vägistamiste ja röövimiste kohta Eestis, vastas ta nii: „Meil on kaks juhtumit, kus süürlased on praegu vangis oma naiste süütamiskatsete, nende põletamise katsete eest.”