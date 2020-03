Martin Helme: avalikus sektoris palkade kärpimine süvendaks majanduslangust

Tänases Delfi erisaates ütles Helme, et avalik sektor on suur osa Eesti majandusest. “Kui hakkame seal raha koomale tõmbama, lükkame Eesti majandust langusesse kiiremas suunas. Ma võitleksin lõpuni selle vastu, et seda teed mitte minna. Kui kriis on pikem, siis tõenäoliselt sellest pääsu ei ole ja siis muidugi on selge, et see puudutab kõiki, ka kõrgemaid riigiametnikke,“ ütles ta.

Tallinna Linnapea Mihhail Kõlvart sõnas, et neil pole plaanis esialgu kedagi koondada ja palgad säilivad.“Tallinn pakub jätkuvalt elanikele teenuseid, olgugi et osa neist on kodukontoris. Neid töötajaid, kes oma põhitööd praegu teha ei saa, hoiame reservis, et rakendada nad tööle, kui tekib oluliselt suurem sotsiaaltöö vajadus või osa meie eesliinitöötajatest haigestub ja vajab asendust,” ütles ta. Siiski tõdeb ta, et pärast haigusepuhangut peab linn hindama kriitiliselt nii vahendeid, tööjõu vajadust kui ka võimalusi.

Kõlvart lisas, et siiski pole kultuuritöötajatele kavandatud palgatõus enam nii kindel ja sõltub eriolukorra mõjudest. “Kui majandusolukord märgatavalt halveneb, ei saa me palgatõusu paraku lubada,” ütles ta. Praegu on nad kultuuritöötajate palgad siiski säilitanud, olenemata sellest, et kultuuriasutused on suletud.

Linnavalitsuse liikmed otsustasid tema sõnul loobuda ka palgatõusust, mis tulenuks palkade indekseerimisest.

Tartu linnavalitsuse kommunikatsioonijuht Lilian Lukka aga teatas, et linnavalitsus tegeleb praegu aktiivselt eriolukorra lahendamisega. Sellest lähtuvalt hinnatakse vajadusel ümber avaliku sektori inimeste tööülesanded ja muudetakse neid. “Palkade vähendamine või koondamine ei ole sellises olukorras arutlusel olnud,” ütles ta.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat karantiinis . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!