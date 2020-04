Martin Helme: annan selge signaali, et eriolukord pikeneb. Me peame meetmeid hoidma

"Need [numbrid - toim] peavad mitte lihtsalt olema stabiilsed, mitte lihtsalt olema langustrendis, vaid need peavad olema selgelt sellised, et me näeme nulli poole jõudmist," teatas rahandusminister. "Ja siis me saame öelda, et asi on kontrolli all ja ka siis ei saa me eriolukorda enne ära lõpetada, kui meil on sinna asemele panna uued meetmed, mis võimaldavad meil piirikontrollis tervisekontrolli. Nii suudame koldeid kohe tuvastada ja hallata."

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov rääkis mõni aeg tagasi Delfile, et sisuliselt on eriolukorra lõpetamine võimalik, kui patsiendid saavad terveks ja tervenenud patsientide protsent on ülekaalus võrreldes sellega, kui palju meil üldse nakatunuid. "Siis võime rääkida, et nüüd olemas sellised soodsad faktoris, mis võivad meile öelda, et aitab küll, eriolukord ei ole enam aktuaalne."

Karmid piirangud

Valitsus kuulutas eriolukorra välja 12. märtsil, esimesed piirangud hakkasid kehtima päev hiljem. Meetmeid karmistati 25. märtsist - avalikus kohas ja siseruumis (välja arvatud kodus) tuleb hoida teiste inimestega vähemalt kaks meetrit vahet. Avalikus kohas tohib sellest alates üldjuhul (v.a perekonnad) koos viibida vaid kaks inimest. Paar päeva hiljem suleti kaubanduskeskused, avatuks jäid toidupoed, apteegid, telekommunikatsiooni ettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel.

Söögikohtades on lubatud vaid toidu kaasamüük. Sisse- ja väljapääsude juures tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu. Kella 22st on suletud söögikohad, baarid ja teised lõbustusasutused, välja arvatud toidu kaasamüük ja toidu kojuvedu.