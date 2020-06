Martin Helme Aivar Mäe skandaalist: kõik loomupäraselt mehelik tehakse kriminaalseks või häbiväärseks

Helme kirjutas oma Facebooki seinal, et "niigi lootusetu meedia täidab jaanipäeva aegset hapukurgikat Aivar Mäe tümitamisega. Ja viimane on nüüd mingi jabura vabandusega esinenud, kus sisuliselt kuulutab, et asub tegelema oma isiku ümberkujundamiaega, et saada tänapäevase nõiaprotsessi käest pakku". Seda tegi rahvusooperi juht rahandusministri kinnitusel aga valesti.

"Esiteks - ja see on kõige tähtsam - mitte keegi ei tohiks muutuda ühiskondliku klaperjahi ohvriks anonüümse leheloo pärast. Ja veel väljaandes, mis spetsialiseerub libauudiste tootmisele, sättides kõik oma kirjutised teenima väga kitsast, aga agressiivset vasakpoolset agendat," viitas Helme Eesti Ekspressile.

Rahandusministri sõnul vabandamine lisaks ka ei aita. "See on lihtsalt üks lüli inimese hävitamise mehhanismis, kus inimene sunnitakse enesealanduse abil ennast süüdi tunnistama, võttes talt endalt ja tema kaitsjatelt ära võimaluse vastu vaielda," kinnitas ta.

Kui see alandus vabanduse näol on tehtud, jätkub rahandusministri sõnul lammutustöö. "Kõik saavad ju aru, et skandaali tegelik eesmärk on kellelegi ametikoht vabaks teha," väitis Martin Helme.

Lisaks on tema kinnitusel sel skandaalil ka üldisem eesmärk. "See on meeste muutmine arglikeks, kontrollitud ja kanna alla surutud töllideks sedakaudu, et kõik loomupäraselt mehelik tehakse kui võimalik siis kriminaalseks, või vähemalt häbiväärseks. Meestelt mehelikkuse ja naistelt naiselikkuse välja juurimine on uue inimese loomisel oluline. Nii nagu on naljategemise põlu alla panek," kommenteeris ta esmaspäeval lahvatanud skandaali.

"Ma ei tunne Mäed kuigi hästi, eks ta üks aatomik ja lõuapoolik on ja see on osa tema sarmist, aga kuni kohus pole teda süüdi mõistnud, mõistan hukka tema hukkamõistjad," lõpetas Martin Helme oma eileõhtuse sissekande Facebookis.

Esmaspäeval avalikustas Eesti Ekspress estoonlaste kollektiivist pärinevad ahistamissüüdistused, mis on suunatud rahvusooperi direktori Aivar Mäe isiku pihta - töötajad on märkinud, et Mäe olla juba aastaid naiskolleege alandanud, külvates neid üle seksuaalsete kommentaaride ja kohatute käperdamistega.