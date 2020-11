Martin Helme: aitäh teile, põmmpead opost, tõesti tänan!

Nagu varasematel umbusaldamistel, sai ka täna riigikogu võimaluse pärida Helmelt tema väljaütlemiste ning muu kohta. Helme jättis mitmel korral riigikogulastele vastamata ja üllatas selle asemel uute mõttekäikudega, mis võivad taas pakkuda ainest valitsuskriisiks.

Toome välja kõige ootamatumad vastused:

Martin Helme umbusaldamise alguses: “Mis ma teile ikka ütlen? Näidake oma halvimat, Mordor! Aitäh!” (Mordor on J. R. R. Tolkieni “Sõrmuste isandas” kirjeldatud väljamõeldud koht, kus elas ja oli kõik kuri. - toim)

Taavi Rõivas (Ref) pakkus Helmele välja võimaluse mõista hukka see, mis ta isaga pühapäevases raadiosaates USA valimiste kohta kõneles.

Martin Helme: “Suur tänu lahke võimaluse eest. Jätan vahele.”

Jürgen Ligi (Ref) väitis, et Helmede sõnavõttudest jääb mulje, et neile ei sobi Euroopa, küll aga on nad rahul Kremli ja Putiniga.

Martin Helme: “Aitäh! Mul on võimatu kommenteerida sinu segaseid fantaasiaid. Mul ei ole niisuguseid seisukohti olnud. Aitäh!”

Liina Kersna (Ref) uuris, missuguste Mart Helme ütlemistega pühapäevases Helmede raadiosaates Martin Helme ei nõustunud, et tema vastupidiselt isale ei pidanud tagasi astuma.

Martin Helme: “Aitäh! Mart otsustas tagasi astuda, et teid siia kiusama tulla.”

Andres Sutt (Ref) tahtis teada, kelle huvide eest Helme seisab, viidates Kremlile.

Martin Helme: “Härra Sutt, te läksite nõks aja eest Moonika Helme juurde ja küsisite talt allkirja Eesti-USA parlamendirühma nimel, et mõista hukka Mart Helme. See tuletab mulle meelde Stalinit, kes läks Molotovi juurde ja teatas, et Molotovi abikaasa on Briti spioon ja tuleb koheselt võtta ette midagi selle olukorra lahendamiseks. See stalinistlik käekiri, mida te täna näitasite, noh, ma ei tea, kuhu järgmiseks. Aitäh!”

Valdo Randpere (Ref) küsis, kas Helme seisab selle eest mida ta ühes isaga Tre Raadio eetris ütles.

Martin Helme: “Eesti parim raadiosaade.”

Urmas Kruuse (Ref) päris, kas Eesti valitsuse liige peaks selliseid põhimõtteid väljendama, mis julgeoleku ohtu seavad.

Martin Helme: “Siin oli jälle mingi desinformatsioon. Mart ei astunud tagasi sellepärast, et tulemas oli umbusaldusavaldus. Astus tagasi sellepärast, et tahtis astuda tagasi. Aitäh!” (Naer saalis.)