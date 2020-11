Martin Helme abielureferendumist: eitava vastuse korral tekiks võimalus kooseluseaduse rakendamiseks

Eile leppisid koalitsioonierakondade juhid kokku abielureferendumi küsimuse sõnastuses. Delfile teadaolevalt on tegu küsimusega, mille pakkus Vikerraadio eetris välja möödunud nädalal peaminister Jüri Ratas.

Küsimus kõlab: "Kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks?".

Jätkub intervjuu rahandusministri ja demokraatia töörühma liikme Martin Helmega:

Mis saab siis, kui vastatakse "ei"?

Mis siis ikka saab, rahva tahe on fikseeritud.

Mis õiguslikke tagajärgi kaasa see toob?

Sellel on see õiguslik tagajärg, et ta on ristivastupidine sellele, mille nimel meie töötame. Ehk siis on võimalik poliitilise tahtmise korral – kohustust ei ole, aga võimalus on – muuta perekonnaseadust, tõenäoliselt tekib poliitiline momentum kooseluseaduse rakendamiseks.

Õiguslikku kohustust sellele ei järgne. See on referendum, kui annab “jah”-tulemuse, siis ta fikseerib selle olukorra tänasesse seisu. Kui rahvahääletuse tulemus on “ei”, siis ta mingit tegevuskohustust ei anna, aga ta annab võimaluse, mis tõenäoliselt realiseerub ikkagi mingi teise valitsuse ajal, praegune koalitsioon kindlasti midagi muutma ei lähe.

Ja “jah” lubab siis põhiseadust muuta?

Ja “jah” lubab siis põhiseaduse muutmist algatada, nagu meil on ka koalitsioonileppes kokku lepitud, aga veelgi laiemalt ta keelab muuta perekonnaseadust, sisuliselt keelab kohtutel rakendada kooseluseadust, nii et tal on tegelik tagajärg kohe.

Ja need paarid, kes on abielu välismaal registreerinud, samast soost paarid, kas nende abielu siis Eestis ei tunnistata?

Nende puhul on selline – see sõltub hästi palju asjaoludest. Kui nad on välismaal elades seda teinud, siis neil teatud võimalused Eestis seda teha on. Kui nad on mõlemad Eesti kodanikud ja läinud Soome või Rootsi, seal abielu sõlminud ja siis tagasi tulnud, siis see on Eestis kehtetu.

On mul õigus, et teie eile kokku lepitud küsimus on sama, mis see, mille Jüri Ratas välja pakkus?

Ta on lähedal sellele jah. Seal paar nüanssi on.

Mis õiguskantsler selle küsimuse peale?

Õiguskantsler ütles, et see vastab seadustele.