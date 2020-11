Martin Helme: abielu rahvaküsitluse eelnõu võiks riigikokku jõuda tuleval nädalal

Möödunud nädalal selgus, et riigikogu demokraatia töögrupis on välja käidud kaks võimalikku küsimust: "Kas Eesti Vabariik tunnustab abielu üksnes mehe ja naise vahelise liiduna?" või "Kas Eesti Vabariigis kehtib abielu üksnes mehe ja naise vahelise liiduna?"

EKRE esimees Martin Helme usub, et põhimõtteliselt pole neil kahel küsimusel viga midagi. Eriti oluliseks peab ta seda, et küsimus ei puudutaks ainult Eestis sõlmitud abielusid.

"Vaid me ütleme ka seda, et välismaal sõlmitud teistsugused abieluvormid, kui need, mis Eestis seaduslikud on, Eestis ei kehti."

Samas rõhutab ka Helme, et küsimuse täpset sõnastust tuleb veel arutada. Töögrupi liige Andrei Korobeinik ütles, et tõenäoliselt kohtub töögrupp uuesti järgmisel nädalal. Erinevaid küsimusvariante võib juurdegi tulla. Oma variandi lubab välja käia ka Isamaa juht Helir-Valdor Seeder.

Nii Martin Helme kui ka Helir-Valdor Seeder ütlevad, et kuna rahvahääletuse korraldamine oleks riigikogu otsus, siis ka tarvilikku eelnõu ei esitaks valitsus, vaid parlamendiliikmed. See aga tähendab, et eelnõu ei saa siduda valitsuse usaldushääletusega ja hääletamisel ei kammitse parlamendiliikmeid valitsusliitu võimalik lagunemine. Martin Helme ei usu, et see rahvahääletuse toimumist kuidagi ohustaks.