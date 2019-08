Marti Kuusikul aitab anonüümseid laimajaid leida Robert Sarv

Marti Kuusik

Lähisuhtevägivalla süüdistuse tõttu ametist tagasi astunud endine ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Marti Kuusik teatas kevadel, et hakkab laimajate vastu nõudeid esitama. Täna selgus, et teda esindab sarnastes kaasustes kogenud vandeadvokaat Robert Sarv, kes on kohtu ette viinud näiteks näitleja Marika Korolevi mõnitanud kommentaatorid, kirjutab Õhtuleht.