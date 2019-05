Marti Kuusiku tagasiastumise valguses: kas Jaak Aab sai mullu ebaõiglaselt 27 000 eurot hüvitist? Vabatahtlikult lahkus temagi

Toonane riigihaldusminister Jaak Aab jäi mullu märtsis politseile autoroolis vahele jääknähtudega, ta ületas ka kiirust. Ta esitas 17. aprillil ise peaminister Jüri Ratasele tagasiastumisavalduse ning peaminister võttis selle vastu. Ta tegi Kersti Kaljulaidile ettepaneku Aab ametist vabastada. Seda president ka tegi.

Hiljem kajastas Delfi, et Aabile näeb seadus ette kasutamata puhkusepäevade kõrval ka lahkumishüvitist, kuna ta ei suundu riigikokku. Ta sai hüvitist kuue kuu ametipalga ulatuses (Aabi põhipalk oli 4552,6 eurot - toim), millele lisandus puhkusetasu kompensatsioon 1514,75 eurot. Aab sai ametist lahkudes ligikaudu 29 000 eurot (hüvitis ise: 27 312 eurot). Delfi küsimusele, kas Aab võtab lahkumishüvitise vastu ütles ta, et keeldumise varianti ei ole. "Sellist võimalust, et lahkumishüvitist vastu ei võta, ei olegi," möönis ta.

Eile esitas tagasiastumisavalduse kõigest poolteist päeva tööl olnud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Marti Kuusik. Protseduur oli Aabile analoogne: Ratas võttis avalduse vastu, tegi ettepaneku Kaljulaidile ja too vabastas Kuusiku ametist. Riigikogu liige Kuusik pole.

Kirjutasime hommikul, et kuna ministrite palk on hetkel 5243,06 eurot kuus, siis oleks tema hüvitis 31 458,36 eurot. Vabariigi valitsuse seaduses on öeldud: "Vabariigi Valitsuse liikmel, kes on ametist vabastatud valitsuse tagasiastumise või ministrile umbusalduse avaldamise tõttu või peaministri ettepanekul, on õigus saada hüvitist kuue kuu ametipalga ulatuses." Kuigi Kuusik oli ametis vaid ööpäeva, on juriidiliselt olukord analoogne Aabiga.