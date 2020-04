Marti Kuusiku kohtuprotsess võib koroona tõttu edasi lükkuda

"Marti Kuusiku asja kohtulik arutelu peab algama 4.mail. Kuna tegemist on üldmenetlusega, siis lükatakse see tõenäoliselt edasi," ütles Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova. Kohus kuulutas menetluse kannatanu taotlusel kinniseks.

Kohtute haldamise nõukoda on viiruse leviku piiramiseks andnud soovitused kohtumenetluse ümberkorraldamiseks eriolukorra ajal. Võimalusel menetletakse kohtuasjad kirjalikult ja kohtuasjades, kus kohtuistung on määratud, võtab kohus menetlusosaliste ja teiste istungile kutsututega esimesel võimalusel ühendust ja teatab neile menetluse edasise käigu. Eriolukorra ajal peetakse vältimatult vajalikud kohtuistungid tehniliste sidevahendite abil. Juhul, kui see pole võimalik, otsustab kohus istungi pidamise igas konkreetses kohtuasjas asjaoludest lähtuvalt.

Süüdistuse kohaselt pani Marti Kuusik kuriteo toime lähisuhtes ja põhjustas kannatanule vähemalt neli nädalat kestnud tervisekahjustuse. Prokuratuur ei ole seni avaldanud, milles Kuusiku kuritegu täpselt seisnes.

Süüdimõistmisel võib kohus teda karistada rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

29 tundi ministrina ametis olnud EKRE liige Kuusik lahkus ametist tänavu kevadel, kui Eesti Eks­press, Eesti Päevaleht ja Delfi kirjutasid, et ta purustas oma naise käeluu.

29. aprillil, kui Kuusik riigikogus ametivande andis, ilmus Eesti Ekspressi artikkel, milles toimetusele teadaolevad allikad väitsid, et värske minister on aastaid oma abikaasa suhtes vaimset ja füüsilist vägivalda kasutanud. Samal päeval alustas politsei Kuusiku väidetava vägivaldsuse uurimiseks kriminaalmenetlust.

30. aprillil astus Kuusik enda sõnul valitsuse töörahu, oma maine puhastamise ja perekonna kaitsmise huvides ministriametist tagasi.

Kuusik on lähisuhtevägivalla kahtlusi eitanud ning nimetanud seda meediarünnakuks.

Kõigest poolteist päeva ministriametis olnud Marti Kuusik jäi riigikantselei otsusel kopsakast hüvitisest ilma, ent sellega ta ei nõustu, vaid pöördus kohtusse.