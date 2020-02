Marti Kuusik taganeb vaikselt hiigelhüvitise nõudest: Helme ülekuulamine jääb ära ja endine minister pakub kompromissi

Aleksander Pihlak reporter RUS

Marti Kuusik ja Martin Helme Ilmar Saabas

Homme pidanuks Tallinna halduskohtus andma ütlusi rahandusminister Martin Helme, kes on Marti Kuusiku hinnangul võimeline tõestama, et poolteist päeva ministriametis olnud Kuusik on väärt ligi 32 000 euro suurust hüvitist.