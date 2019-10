Marti Kuusik nõuab ERR-ilt anonüümse kommentaari eest üle 3000 euro

„Kui Te ei saa või soovi välja anda konkreetset isikut, kes kirjutas kliendi kohta ebaõige faktiväite, peate ise hüvitama kahju. ERR on selle IP-aadressi omanik ning ta ei tegele kommertstegevusena IP-aadresside edasi andmisega. ERR kasutab IP-aadresse talle usaldatud avalike ülesannete täitmiseks. Seega peab ERR ise tagama, et tema kasutuses olevate IP-aadresside kaudu ei rikutaks ühiskonnas kehtestatud moraalinorme ja seadust. See, kas ja kuidas Te IP-aadresse haldate ning nende kasutamist jälgite, on Teie otsustada. Küll aga ei saa see viia absurdse olukorrani, kus Teile kuuluva IP-aadressi kaudu on võimalik teist isikut laimata,” jätkab ta oma kirjas.

Põhjalikus kahjunõude kirjas on Sarv toonud välja, et tehtud kommentaar põhjustas Kuusikule märkimisväärse moraalse kahju, mis seisneb kokkuvõtvalt selles, et klient on pidanud „tundma avalikult häbitunnet tegelikult aset leidmata tegude eest ja teemade pärast.”

„Esitatud väited on põhjustanud kliendile ja tema lähedastele ebamugavustunnet avalikes kohtades viibides ning ka teiste inimestega suheldes, kusjuures viimane häirib oluliselt tema igapäevaelu elamist. Inimesed pöörduvad kliendi poole küsimustega seoses väidetava vägivallatsemisega. Kliendil on esinenud olulisi meeleolulangusi ning negatiivseid emotsioone, on äärmiselt muserdav õigustada end internetis avaldatud anonüümse laimu vastu.”

Lisaks kirjutab Sarv, et ERRi võrgust tehtud väite ümberlükkamisega tegelemine on Kuusikule põhjustanud liigset stressi.

Kirjas selgitatakse, et tehtud kommentaar oli ebaõige faktiväide, kuna jätab mulje „justkui kliendile esitatud süüdistustel (klient kasutab enda naise peal vägivalda) on alust ning sellest teadsid Rakveres elavad inimesed juba enne meedias avaldatut. Kommenteerija on enda kommentaaris vägivalla kasutamises kliendi sisuliselt süüdi mõistnud ning viitab sellele, et sellise uudise ilmsiks tulek ei ole Rakveres elavatele inimestele teab mis üllatus.”

Sarv lisab veelgi, et ERR-i võrgust kommentaari teinud inimene ei saanud kuidagi teada Kuusiku eraelulistest asjadest, sest Kuusik ei tunne isiklikult ühtegi inimest, kes ERR-is töötab.

„Kommentaator osales nn karjaefekti tekitamises, kus sajad inimesed rikkusid kliendi isiklikke õiguseid. Seega on kommenteerija süü suur juba selle tõttu, et ta andis enda õigusvastase kommentaariga kliendi vastu suunatud laimutegevusele hoogu juurde. Kliendist on saanud kindlasti ka käesolevas nõudekirjas välja toodud kommentaari laimu tulemusel Eestis üks enim laimatud inimene, kelle pihta loobitakse solvanguid ja keda ei sallita.”

Eesti Rahvusringhäälingust kommenteeriti täna õhtul, et „nõude esitamisel ERRi vastu puudub alus. ERR on tänaseks esitanud kohtule kohtu poolt nõutud andmed ja vastav teave on edastatud ka nõude teinud advokaadile.”

Loe veel

Kokku nõuab Kuusik ERR-ilt 3726 eurot, millest kahjuhüvitis ebaõigete väidete eest on 3 000 eurot ning IP-aadressi väljaselgitamisega kaasnenud õigusabikulude eest peab ERR maksma 726 eurot.