Marti Kuusik loobub 32 000 eurose hüvitise nõudest

Riigikantselei esindaja Triipan märkis aasta algul Delfile, et kuna ministrite omavahelisel nõupidamisel toimus suuline vestlus, siis möönis kohus, et dokumentaalseid tõendeid ei olnud võimalik sellest vestlusest esitada.

Niisiis leidis kohus, et tunnistaja kasutamine on küll põhjendatud, ent pole põhjust kuulata üle kolme ministrit, kes üksteise juttu dubleeriksid. Kuusik valis kolme seast Martin Helme ja 12. veebruaril toimuma pidanud esimesel sisulisel istungil pidigi noorem Helme tunnistusi jagama.

Päev enne toimuma pidanud istungit kirjutas Delfi, et Kuusik ja tema advokaat Küllike Namm on riigikantseleile teinud ettepaneku alustada läbirääkimisi kompromissi leidmise osas. Kantselei oli endiselt seisukohal, et Kuusik ei peaks kuue kuu palga suurust hüvitist saama. Mis võis olla kompromissipakkumise nägemus Kuusiku poolt ja miks otsustati läbirääkimisi alustada, Namm ei kommenteerinud.

Nii asutigi läbirääkimisi pidama kohtuväliselt ja nõnda on see nõue veninud juba aasta.

Olukord eelmisel nädalal

Triipan ütles aprilli keskel Delfile, et riigikantselei soov on kindlasti asjaga kiiremini ühele poole jõuda ja loodetavasti lähinädalatel lahenduseni ka jõutakse. "Me pole kõige rõõmsamad, et see on veninud," rõhutas ta.

Nädal tagasi jäi Triipan aga asjade käigust rääkides endiselt napisõnaliseks. "Ei ole infot jagada, kommunikatsioon [Kuusiku] esindajatega on aeglane," selgitas ta, kuid ütles niigi palju, et kompromissläbirääkimiste pall on Kuusiku leeri käes. "Meie huvi on asi suhteliselt kiiresti selgeks saada," rõhutas ta jälle.