Marti Kuusik läks riigi vastu kohtusse ja nõuab üle 31 000 euro hüvitist

Vabariigi valitsuse seaduses seisab, et valitsuse liikmel, kes on ametist vabastatud valitsuse tagasiastumise või ministrile umbusalduse avaldamise tõttu või peaministri ettepanekul, on õigus saada hüvitist kuue kuu ametipalga ulatuses. Ministrite palk on hetkel 5243,06 eurot kuus. Kiire arvutus näitab, et kuue kuu palk on 31 458,36 eurot. Riigikantselei põhjendas, et Kuusiku kohta see seadusepügal siiski ei käi. Nende hinnangul ei näe valitsuse seadus siiski ette hüvitise maksmist ministri tagasiastumisel omal soovil.

Kuusik aga leiab, et ta päev ministriametis on sellist hüvitist väärt, kuna teda olevat sunnitud ametist lahkuma. Delfile kinnitati Tallinna halduskohtust, et Kuusik esitas mai lõpus halduskohtule kaebuse riigi vastu ning nõuab sunnitud tagasiastumise pärast hüvitiseks 31 458 eurot. Kohus pole seda veel menetlusse võtnud, täpsemate asjaolude selgitamiseks anti ka valitsusele aega 14. juunini.

Kuusikule maksti välja palk 1,5 tööpäeva eest. See on 374,5 eurot (proportsionaalselt töötatud ajale). Lisaks ka esindustasu 74,9 eurot (maksuvaba).