Marti Kuusik kavatseb laimajatele rahalised nõuded esitada

Kuusik kirjutas, et palub teda või ta perekonda solvavaid, laimavaid ja mainet kahjustavad postituste kuvatõmmiseid, et siis postituste autorite vastu rahaline nõue esitada.

Ta kinnitas Eesti Rahvusringhäälingu uudisteportaalile, et kavatseb esitada nõudeid, sest inimesed peavad mõistma, et ka internet on avalik ruum, kus ei tohi kedai solvata ega mõnitada. "Inimesed peavad kandma vastutust avalikus ruumis öeldud avalduste eest," lausus Kuusik.

Kuusik lisas, et nõudeid esitades ei ole tal vaja ka kohtusse minna. "Kui need, kes on esitanud alusetult oma väiteid, mis on solvavad, kergelt ümberlükatavad, ebatõesed, solvavad minu isikut, minu perekonda. Kui neile esitatakse nõue ja nad tasuvad selle ilma kohtuskäiguta, siis ei ole mingit kohtuskäiku ju vaja. Kohus on vajalik sellisel juhul, kui inimesed keelduvad selle eest maksmast," rääkis Kuusik.