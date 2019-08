Mart Ummelas alustas tööd maaeluministri nõunikuna

Järvik avaldas heameelt, et Ummelas tema meeskonnaga liitus: "Mul on väga hea meel, et Mart Ummelas on liitunud meie meeskonnaga ning on valmis uueks väljakutseks peale enam kui neli aastakümmet väldanud ajakirjandustööd eri meediakanalites, olles neis olnud ka juhtivail kohtadel."

Minister lisas, et usub, et Ummelas suudab oma terava sule ja sõnaga anda olulise panuse maapiirkondade elujõulisuse tagamisel.

Ummelas on sündinud 1953. aastal. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli ajakirjanduse erialal ning töötanud Eesti Raadio juhatuses ja Vikerraadio toimetajana, Tallinna Televisioonis peatoimetaja ja juhatuse liikmena. Eesti Ajakirjanike Liit valis Ummelase 2009. aasta ajakirjanikuks.