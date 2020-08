Märt Piiskop: mina seda juttu raha kõrvale panemisest ei usu, siis oleks kriminaalasi algatatud

Tarand väitis, et Helme jäi välisministeeriumi sisekontrollile vahele 500 000 Eesti krooni mittesihipärase kasutusega.

Piiskopi sõnutsi sääraseid jutte ta ei mäleta. "Ma ei ole ka mingeid pabereid näinud, mis seda kinnitaks. Aga kui räägiti, siis omavahel, ilmselt Tarand, Helme ja Ilves," oletas ta. Toomas Hendrik Ilves oli toona Eesti välisminister.

Piiskop nentis, et kui midagi juhtuski, siis pole võimalik asja enam selgust tuua, kuna möödunud on nii palju aastaid. "Mina lahkusin 1999 suvi Peterburist ja Helme tuli 1999. aastal Moskvast. Kõik olid oma aja ära ja tulid," meenutas ta. Mingisuguseid jutte Piiskop ei mäleta, et Helme oleks probleemide tõttu lahkunud.

"Kui sellises suures ulatuses raha oleks kõrvale pandud, siis oleks algatatud kriminaalasi ja Helme ära toodud. Mina ei usu hästi seda juttu, et nii suur raha oleks kõrvale pandud, pool miljonit krooni oli toona tõesti suur raha," lisas ta.

Helme ütles Ekspressile, et mitte miski Tarandi jutust ei vasta tõele. "Mulle ei esitatud välisministeeriumis mingeid pretensioone raha mittesihipärase kasutamise kohta. Mitte üheski Moskva rahaasju puudutavas auditis ei ole mulle etteheiteid tehtud. Need auditid peaksid ilmselt veel arhiivides alles olema. Ei ole juttu olnud ei viiest ega viiesajast tuhandest kroonist," sõnas Helme.

"Minu kasutada olnud raha tuli minu teenistusest ja pangalaenust. Moskvas teenisin suursaadikuna koos abikaasa ja laste toetuse ning nö Moskva koefitsiendiga ca 60 000 krooni kuus," lisas ta.