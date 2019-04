Mart Luik: Isamaa saabki reklaami väga hea hinnaga. Sotsid võiksid kaaluda enda meediaagentuuri väljavahetamist

Isamaalane Mart Luik kirjutas sotsiaalmeediasse kommentaari, milles lõi kokku reklaamisoodustused, mida erakondadele suurte mahtude eest anti.

Oma arvutustes näitab Luik, et Isamaa sai tõepoolest teistest parema pakkumise ning kiidab erakonna meediaagentuuri Inspired.

"Mida me Mikk Salu Eesti Ekspressi loost siis teada saime? Et Isamaa erakond on parem läbirääkija kui sotsid ja Reformierakond ning erakonnal on partneriks kliendi raha lugeda oskav meediaagentuur Inspired UM Estonia. Meie ise ühegi meediakanaliga tingimusi ei aruta, see on kõik Inspired tubli töö.

Lõin suuremate erakondade allahindlused kokku:

Isamaa erakond sai oma reklaamilt kokku 84,6% soodustust (mis on suurte reklaamiandjate puhul tavaline hea kokkulepe);

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond sai oma reklaamilt 79% soodustust (ka hea kokkulepe, eriti arvestades väiksemat reklaami mahtu);

Reformierakond sai oma reklaamilt ainult 68% soodustust (mis on sellise reklaamimahu pealt kliendile halb kokkulepe);

Keskerakond sai oma reklaamilt 66% soodustust (erakond on pidevalt meediale võlgu olnud ja seetõttu nad saavad reklaami ka kehvema hinnaga)

Sotsiaaldemokraatlik Erakond sai oma reklaamilt 57% soodustust (sotsid ostavad reklaami nii kallilt, et ma soovitaks neil agentuuri vahetada)

Need arvutused on kogu reklaami pealt ja ilma otsepostita (ehk nii nagu Mikk Salu seda Ekspressis esitas). Tegelikult sõltub reklaami lõplik hind paljudest nüanssidest ja seda valdkonda peab teadma. Meie partner Inspired on mitte põhjuseta ülekaalukalt edukaim meediaagentuur Eestis. Isamaa kui klient saab neilt ausal teel parimad tingimused.

Me ei kavatse ennast lasta põhjuseta laimata...