Mart Laar „Pealtnägijale”: jutud kokkupõrkest allveelaevaga levisid kohe, ent ei leidnud mingit kinnitust

„Esimese päeva jooksul oli võimalus selleks, et Estonia millegagi kokku põrkas, täiesti olemas, kuna – mis seal salata – ida poolt on meil olnud väga palju intsidente igasuguste allveeobjektidega ja see viis mõtted kohe sellele, mis see võinuks olla, aga mingeid tõendeid või vihjeidki me siis selle kohta ei saanud,” meenutas Laar „Pealtnägijale”.

Ta lisas, et nüüd peab Estonia hukku edasi uurima. „Kui poleks need filmimehed läinud ja seda auku avastanud, ega need teooriad või ka see mure või see valu – ega see pole kuskile kadunud –, see oleks ainult edasi elanud ja vaata et vähemalt sama tugevalt või tugevaminigi. Kuna iga asi, mis on teadmata, on tegelikult halb ja iga asi, mis on teada, on jälle hea. Ja seda kindlasti tuleb uurida."