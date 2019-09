Mart Laar lõhkab pommi: Heiki Kranich sõimas ja ähvardas Eesti Panga nõukogu liiget

See on väikene liialdus, kui öelda, et Eesti Panga presidendi ameti eest peaks keegi tänulik olema.

Mida on teil öelda koostöö kohta Ardo Hanssoniga?

Ainult head. Ta on olnud hea panga president, meil langevad ka paljud vaated kokku. See, et Hansson nii hästi läbi lõi, on oluliselt suurendanud Eesti usaldusväärsust. Eesti võib enda üle uhke olla – meie koht Euroopa panganduses on märkimisväärselt suurem kui meie suurus maailmakaardil.

Madis Mülleri avalikult teada olevad vaated on Hanssoni omadega sarnased, on teile teada ka mõni küsimus, milles nad on eri meelt?

Nii põhjalikult ma ju ei tea, aga – pole seni märganud.

Asepresindiks on asumas Maive Rute. Kelle teene on selle talendi kojutoomine?

Eesti Pank korraldas sellele kohale konkursi. See pole tavaline. Saime palju häid kandidaate. Rute läbis väga tiheda konkursi.

Selline konkurss toimus esimest korda?

Sellist ei ole varem olnud, jah.

Missugused on teie ootused Rute suhtes?

Suured. Ometi näen ma Eesti riigis nii kõrgel ametikohal naist! Eesti panganduses on see esmakordne. Ma loodan, et see on sündmus, mis lükkab meie ühiskonda muutuma – ma ei taha öelda, et naiselikumaks, sest ma ei tea täpselt, mis see naiselikkus on –, aga natukene pehmemaks. Kuigi Maive Rute puhul ei saa küll kuidagi sõna „pehme” kasutada.

Et Eesti Pangaga seotud teemadele joon alla tõmmata: teie positsiooni on kritiseeritud, öeldes, et saite oma ametikoha poliitilise sinekuuri tulemusena. Mida öelda neile, kelle hinnangul on igati mõistetav ja inimlik soov leida vääriline koht endisele peaministrile, kuid see ei peaks toimuma sündima sääraste poliitiliste kokkulepete kaudu?

Kui te vaatate minu ametissenimetamisi, eriti teist, siis ei saa öelda, et see sündis poliitiliste kokkuelepete kaudu. See toimus ägedas poliitilises võitluses, suures madinas. Need, kes mind on kohale, ikka tunnevad ka mind natuke. Kui mulle öeldakse, et juhi erapooletult, siis ma tõesti juhingi erapooletult. See tähendab ka seda, et vahel mu erapooletus meeldib ühele poole ja teisele mitte, ja siis mõne aja pärast täpselt vastupidi. Kui hakkaksin kõigile meeldima, oleks aeg see amet maha panna.

Pöörame poliitikasse. Tegite juba jõulisi viiteid EKRE kohta, millest ma järeldan, et EKRE ei oleks teie hinnangul pidanud valitsusse saama. Kas saan õigesti aru?