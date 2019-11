Mart Laar: Helme soovis Soomes kõva mees olla, aga käias hoopis Kremli propagandistide plaati

Laari seisukohta edastab erakonna Isamaa uudistekanal "Eesti uudised". Lühidas seisukohavõtus ei hoia Laar värve kokku: "Plaan B tähendab mingite erisuhete otsimist Venemaaga, nagu mitmed Helme partnererakonnad Euroopas seda teha üritavad," põrutab Laar. "Eks seda on meiegi regioonis varemgi juhtunud. Moskva tahtmiste ees alistumine pole siiski tee, mida Eesti peaks valima."

Laari hinnang Mart Helmele on varemgi olnud leebelt õeldes reljeefne, ta on endist poplauljat ja nüüdset siseministrit nimetanud näiteks "kasulikuks idioodiks" ja patoloogiliseks valetajaks".

"Saan aru, et siseminister soovis Soomes kõva mees olla ja šokiteraapiat rakendada, kuid seda ei pea siiski tegema Kremli propagandistide plaati käiates. Kui siseminister küsiks endalt, kas Eesti julgeolek on peale tema esinemist Soomes tugevam või mitte, peaks ta endale tunnistama, et mitte," nentis Laar.

Ta kinnitas, et mingit "plaani B" pole olemas, pole kunagi olnud ning selle järele pole ka mingit vajadust. "On ainult plaan A – Eestit igal juhul kaitsta. See plaan on tuginenud kolmele sambale: esiteks toimivatele liitlassuhetele ja kuulumisele NATOsse, teiseks Eesti enda esmasele kaitsevõimele ning kolmandaks laiapõhjalisele riigikaitsele, mis tugineb tugevale kaitsetahtele. Kõik see loob kokku heidutuse, mis on meie julgeoleku nurgakiviks."

Ühes varasemas arvamusloos on Laar avaldanud ka käepärase küsimustiku, mille abil "kasulikud idioodid" ära tunda. Avaldame selle värsketes sündmustes orienteerumise lihtsustamiseks uuesti:

1. Kui kellegi avaldused ja tegevus nõrgestavad või seavad ohtu Eesti NATO-sidemed, kasvõi kuulutades, et milleks meile vaja seda ämmamoori maja, meid kaitsma ta ei tule, siis vastab tema tegevus Putini Venemaa huvidele.