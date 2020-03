Mart Järvikust võib saada Pärnu abilinnapea

Koos Järvikuga kaotas töö ka temaga avalikku vastuseisu asunud kantsler Illar Lemetti.

EKRE soovib panustada noortesse ja taastada rongiühenduse

EKRE fraktsiooni esimees Heldur Paulsoni sõnul soovib EKRE uues koalitsioonis oma tähelepanu teraviku noortele suunata.



"Meie mõte on Pärnusse noori tuua, võimaldades neile soodustingimustel elamukrunti või korterit. Selle programmi alla kuuluksid ka noored õpetajad," rääkis Paulson.



Ühtlasi soovib EKRE tegeleda raudteeühenduse taastamisega. "Igati toetama kõiki püüdlusi, et raudteeliiklus taastuks Pärnuni. Hetkel on raudtee olemas ja mingisugune remont tulemas, samuti on olemas kõik euronõuetele vastavad peatused. Lase ainult rong peale," sõnas EKRE fraktsiooni esimees.



"Kuna kõik on lubanud siia kohe-kohe Rail Balticut, siis hetkel asi seisab. Aga on teada, et Rail Baltic siia kohe ei tule ja selle ajani võiksid rongid ikkagi sõita. Muidu inimesed võõrduvad rongisõidust, korraldavad oma elu ümber ja hakkavad bussiga sõitma ning kui rong ka siia tuleb, siis ole enam sõitjaid," rääkis Paulson.