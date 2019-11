Mart Järviku pahameele alla jäänud kantsler Illar Lemetti lubab oma vallandamise kohtus vaidlustada

Mart Järvik on teatavasti avaldanud soovi kantsler Lemettist lahti saada, kuivõrd viimane avaldas ministri halba valgusse seadnud kirjavahetuse. Meilidest selgus, et Mart Järvik valetas M.W. Vooli listeeriapuhangu ja ka oma nõuniku Urmas Arumäe huvide konflikti asjus.

Lemetti kirjutab peaminister Ratasele adresseeritud kirjas, mida vahendab ERR, et maaeluminister Mart Järvik on esitanud talle kahel korral arvamuse avaldamiseks materjalid Lemetti vabastamiseks teenistusest koostöö mittelaabumise tõttu.

"Esimesel korral (11.11.2019) mingeid sisulisi põhjendusi esitatud ei olnud. Oma arvamuses kirjutasin järgmist: "Ministeeriumi kantsleri vabastamine koostöö mittelaabumise tõttu on põhjendatud, kui kantsler ei saa hakkama oma ametiülesannete täitmisega. Ministri ebakohase käitumise varjamine ei kuulu ministeeriumi kantsleri ametiülesannete hulka. Nagu ütles õiguskantsler, ministril ei ole õigust nõuda ametnikelt seaduse rikkumist ja valetamist. Seega on vabastamine koostöö mittelaabumise tõttu otsitud põhjus, et karistada mind selliste andmete avalikustamise eest, mis on küll õiged, kuid võivad jätta avalikkusele ministrist halva mulje. Haldusakti andmise formaalne põhjus peab kokku langema selle andmise tegeliku põhjusega. Praegusel juhul need kokku ei lange ja seetõttu oleks tegemist ebaseadusliku teenistusest vabastamisega."