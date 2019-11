Mart Järviku arvates pole riigikogu liikmel õigust teabenõudeid esitada

Kruuse esitas teabenõude, et tutvuda maaeluministeeriumi ning veterinaar- ja toiduameti omavahelise listeeriajuhtumeid puudutava kirjavahetuse ning koosolekute protokollidega. Samuti soovis ta saada listeeriapuhanguga seotud ministeeriumisisest kirjavahetust. Kruuse eesmärk oli välja selgitada, kas minister on avalikkusele valetanud.

Kuvatõmmis

"Mart Järviku kirjas viidati sellele, et riigikogu liikmel justkui puudub võimalus teabenõuet sellisel kujul esitada ja seda peaks tegema kas kirjaliku küsimuse või arupärimise vormis," rääkis Kruuse Delfile. Ta viitas, et õigus esitada teabenõudeid on avaliku teabe seaduse järgi igal Eesti kodanikul, sõltumata tema ametist.

"Kahjuks ei ole Te konkretiseerinud, millise seaduse alusel Te teabenõude esitasite. Arvestades, et olete teabenõudele alla kirjutanud kui Riigikogu liige, siis eeldame, et küsite seda teavet kui Riigikogu liige," seisab Järviku kirjas Kruusele. Lähtudes riigikohtu antud seisukohast, mis puudutas küll kohaliku omavalitsuse ametiasutuselt teabe küsimist sama omavalitsuse volikogu liikme poolt, ei saa Järviku hinnangul ka riigikogu liiget pidada igaüheks ning riigikogu liikme esitatud teabepäringut teabenõudeks avaliku teabe seaduse tähenduses. Sellega annab Järvik mõista, et riigikogu liikmel pole õigust teabenõudeid esitada.