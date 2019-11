Mart Järvik vs Jaan Kallas. Kas minister survestas? Miks salvestas PRIA juht kogu kohtumise? Räägivad koosolekul osalenud põllumehed

"Jutt oli ikka ümmargune, nende firmade nimesid, mis praegu on üles kerkinud, seal ei mainitud," ütles Kiider Delfile. Tema sõnul arutati ka muidu küsimusi, ning lõpuks lepiti kokku, kuidas neid probleeme - PRIA kohtuasjad sooduskelmuses süüdistatavate ettevõtete kohta - lahendada.

Kiider nentis, et äärmiselt mõistetav on toonase ministri Järviku seisukoht, et PRIA peaks enne toetuste jagamist kindlaks tegema, kas firmad ikka kvalifitseeruvad, mitte hiljem kohtu kaudu raha tagasi nõudma. "See on ju ettevõtte surm. Kui ettevõtjale on antud ütleme 500 000 toetust ja siis PRA hakkab seda viie aasta pärast tagasi küsima, siis kust see raha tuleb," ütles Kiider Delfile.

Ta kinnitas, et mingil juhul ei olnud koosoleku õhkkond kuidagi mürgine, see ei näinud niimoodi välja, et Jaan Kallas on kutsutud vaibale ja teda nahutatakse kõrgemalt poolt. "Mingit vaenulikkust ei olnud," kinnitas Kiider.

Samuti koosolekul osalenud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Olav Kreen möönis, et PRIA juht võis tunda end alguses survestatuna, ent see ei olnud kindlasti koosoleku eesmärk.

"Minister oli kohtumise alguses sellise hoiakuga, et siin peab asju tegema niimoodi, et oleks põllumehele sõbralikum, aga lõpuks jõuti selleni, et see pole siiski võimalik," ütles Kreen. "Koosoleku otsusena kindlati ei jäänud seda, et PRIA peab tingimata oma reglementides midagi muutma," kinnitas ta Delfile.

Ministri survest allasutuse juhile rääkides toob Olav Kreen piltliku võrdluse: iga inimene võtab, isegi kui ta sõidab mööda teed lubatud piirkiirusega, politseiautot nähes korraks jala gaaspipedaalilt, jääb hetkeks mõtlema, et kas kõik on ikka korras.

"Kui koosoleku algus on nii, et minister Järvik rääkis, et tal on põllumeestelt tagasisidet, et paljudel on raskusi PRIA-ga, siis PRIA juht ilmselt tunneb ennast surutud seisus," ütles Kreen.

PRIA on loomulikult selline asutus, mille puhul ka kõik põllumehed tunnevad ennast survestatuna, sest kokku tuleb panna ammendavad dokumendid ning kui dokumente pole, jääd rahast ilma, rääkis Kreen. Seega on ka selge, et et erinevad ettevõtted ka kirjutavad minitrile, et meile tehakse liiga, selgitas ta.

Selline oli ka ministri ja meie esialgne hoiak - et küll oleks hea ja mugav, kui PRIA ei nõuaks nii palju dokumente. Kokku lepiti aga ikkagi, et PRIA peab täpselt täitma reegleid ja Euroopa Komisjoni ettekirjutusi avaliku finantseerimise asjus, küsima kõiki dokumente, sest muidu pole võimalik teha vahet ausa põllumehe ja sellise isiku vahel, kes ainult selle easy money pärast pabereid täidabki.