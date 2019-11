Mart Järvik tegi ettepaneku maaeluministeeriumi kantsleri vallandamiseks

"Avaliku teenistuse seaduse kohaselt võib ministeeriumi kantsleri teenistusest vabastada, kui ministri hinnangul ministri ja kantsleri koostöö ei laabu. Minu hinnangul meie koostöö ei laabu ja olen teinud Vabariigi Valitsusele ettepaneku Lemetti vabastamiseks kantsleri ametikohalt seaduses ettenähtud alustel ja korras," teatas Järvik pressiteate vahendusel.

Veel täna hommikul kinnitas maaeluministeerium Delfile, et Lemetti on tööl ning täidab tavapäraseid ülesandeid. Pressinõuniku väitel oli Lemetti päev täis erinevaid koosolekuid, mistõttu ei õnnestunud ka Delfil Lemettit telefoni otsa saada.

Lemetti avas nädalavahetusel Järviku usalduskriisi sügavaimad sopid, kuna selgus, et minister oli avalikkusele mitu korda valetanud. Järvik jagas pressiga ministeeriumi kirjavahetust, et Järviku valed kummutada. Kuigi Järviku endine nõunik Urmas Arumäe väitis, et säärane tegu on õigusevastane, pole see siiski nii. Seega oli Lemetti tegevus legaalne. Pikemalt saab lugeda SIIT.

Lemettiga koos töötanud endised põllumajandusministrid Ivari Padar ning Tarmo Tamm kiitsid Lemettit kui ühest suust. Nad märkisid, et koostöö Lemettiga sujus hästi ning ta oli töökas ja lahendas mitu probleemi, mis olid pikalt "sahtlisse seisma jäänud".

Uudis on täiendamisel!