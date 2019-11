Mart Järvik: ma ei kavatse Eesti elu pidurdajate survele alluda. Urmas Arumäe oleks võimekas juht, et maaelu strateegia ellu viia

Eesti Päevaleht kajastas täna, et maaeluministri kabinetis küpses plaan anda Maaelu Edendamise Sihtasutusele laiali jagamiseks sada miljonit eurot ja panna sihtasutuse etteotsa ministri nõunik Urmas Arumäe.

Järvik sõnab nüüd uue strateegia kaitseks, et selle elluviimine suurendab tunduvalt MES-i töökoormust, samuti eeldab see nii MES-i põhikirja kui ka struktuuri ümbervaatamist. "Kõik see nõuab täiendava juhatuse liikme töölerakendamist – vastavalt põhikirjale on MES-i juhatuses kolm liiget ja seni on üks koht täitmata."

Ta lisas, et juhatuse liikme nimetamine ning otsene kontroll ja järelevalve juhatuse tegevuse üle kuulub MES-i nõukogu pädevusse. "Samas vastutab nõukogu ministri ees MES-i tegevuse korraldamise, uue strateegia ettevalmistamise ja selle elluviimise eest."

See, millised tulevad täpsemad ümberkorraldused, sealhulgas võimaliku täiendava juhatuse liikme konkursi läbiviimine, on ministri sõnutsi eelkõige MES-i nõukogu otsustada. "Seaduse kohaselt on ministril õigus ja kohustus anda nõukogule suuniseid, et tagada seatud eesmärkide elluviimine. Urmas Arumäe on nii õigusteadlasena kui ka juhtimisteaduste doktorina üks selliseid võimekaid juhte, kes suudaks MES-i uue strateegia elluviimise jõuliselt käima lükata."

Järvik lisab: "Käsitlen minu suhtes käimalükatud alusetuid ja pahatahtlikke rünnakuid püüdena takistada nii minul kui ka valitsusel ellu viimast valitsusliidus kokku lepitud poliitilist programmi, mille jaoks rahvas on meile mandaadi andnud. Ma ei kavatse Eesti elu pidurdajate survele alluda."