Mart Järvik endal mingit süüd ei näe: mina tagasi ei astu!

"Ma lugesin kiirelt aurande läbi, mina ei leidnud kordagi sõna "valetanud," ütles ta.

"Kindlasti mitte pole ma avaliikust eksitanud," raius Järvik rahvusringhäälingule. Samamoodi ajas Järvik tagasi, et on oma pädevust ületanud, nagu tuvastas komisjon. "Olen selles osas üsna kategooriline: ma ei ole kordagi oma pädevust ületanud. See, et oleme nõunikuga koos aru pärinud, ei ole sekkumine," ütles ta. "Kindlasti mitte," vastas järvik küsimusele, kas taandub ametist.

"Olen kõike teinud nii, et mul oleks südametunnistus puhas, ma ei näe mingit põhjust astuda tagasi, eriti veel vabatahtlikult," ütles ta ja lisas, et tänase päeva jooksul pole ei peaminisetr Ratas ega EKRE käilakuju Mart Helme teinud ka ettepanekut tool vabaks teha. Aga kuidas edasi, töörahu on ju läinud? Töörahu taastamise huvides peab Järvik vajalikuks kantsler maaeluministeeriumi kantselri Illar Lemetti lahkumist, teiseks tuleks tema - ja tema nõunike, rõhutab Järvik mitu korda - hinnangul muuta ministeeriumisturuktuuri nii, et toiduohutuse küsimustega tegeleks otse kantsler. Sobiv kandidaat olla Järvikul kohe ka välja pakkuda.

"Kui ma mõtlen sellele viimasele seitmsele kuule tagasi, siis võib-olla olen teinud mõne sõnavääratuse, aga ma pole kunagi valeinformatsiooni levitanud ega valetand. Ma ei ole kuskil nõudnud kohtusse mineku keelamist, see on täielik absurd," põrutas Järvik lõpetuseks, jättes vastupidist tõendavad asjaolud tähelepanuta.