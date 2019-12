Mart ja Martin Helme on peaprokuröri kandidaadiga rahul, kuid ootavad temalt muudatusi prokuratuuris

Martin Helme kiitis, et prokuratuuri tuleb värsket verd väljastpoolt ning peaprokuröri kandidaadi pidigi leidma justiitsminister Raivo Aeg. Varem väitis erakond, et ka neil on sobiv peaprokuröri kandidaat olemas.

Mart Helme selgitas, et Aeg käis kandidaadi kiiresti välja, kuna EKRE väitis, et kui kandidaadi nime ruttu ei tule, käib erakond ise sobiva nime enne jõule lauale. Martin Helme lisas, et pakutud nimi rahuldab erakonda suurepäraselt.

Mart Helme märkis, et Parmas tundub olevat “võrdlemisi kare ja kandiline vennike”, lisaks pole nad isiklikult kohtunud, aga ka see juhtub. Ta lisas, et Parmase esimeste sõnavõttude põhjal ei näe mingisugust nihet lähenemises Eesti õigussüsteemile . Esimene lakmustest tuleb aga siis, kui selgub, kas Perling “laseb prokuratuuril jätkata poliitilise instrumendina” või muudab prokuratuuri “õiguskaitse instrumendiks, mitte ärapanemise intstrumendiks”.

Lisaks rääkisid isa-poeg Helme uuest maaeluministrikandidaatist Arvo Allerist ja tema tööst. Aller jätkaks Helmede väitel maaeluministrina endise ministri Mart Järviku alustatud tööd.