Mart Helmelt päritakse aru Sinise Äratuse kohta: millal likvideerite seadust rikkunud noorteühenduse

Juske järelpärimise ajendiks on 11. septembril ETV eetris olnud saate "Pealtnägija" lugu, milles selgus, riigikogu liige Ruuben Kaalep (EKRE) korraldas alaealistele Sinise Äratuse liikmetele relvakoolitusi. Ühtlasi teatas Kaalep saatelõigus, et Sinise Äratuse noored on vajadusel valmis ka relvadega tänavale patrullima tulema. Saates toodi esile ka relvakoolitusel osalenud noorte postitusi sotsiaalmeedias, mis kutsuvad üles vägivallale.

Sellest tulenevalt saatis Juske EKRE esimehele ja siseministrile Helmele kirjaliku järelpärimise, milles rõhutas, et EKRE noorteühendus Sinine Äratus on rikkunud erakonnaseaduse neljandat paragrahvi, mis keelab relvi valdavatel või sõjaväelisi harjutusi tegevatel liitudel tegutseda erakonnana või selle struktuuriüksusena. Juske küsis Helmelt, millal ta plaanib algatada erakonnaseadust rikkuva Sinise Äratuse likvideerimisprotsessi ning ühtlasi palus vastata küsimusele, kas ta peab õigeks, et Eestis tegutseb poliitiline noorteühendus, kes korraldab oma alaealistele liikmetele relvaõppusi.

Lisaks palus Juske Helmel kui siseministril anda omapoolne hinnangu ka sellele, et riigikogu liige Kaalep ei välista relvastatud alaealiste patrullimiseks tänavale toomist. "Kas peate õigeks, et alaealised liiguvad relvastatult tänavatel?"