Mart Helme võtab sõnad tagasi: püüdsin selgitada, et ma ei ole inimene, kes läheks kergesti kaasa massiliikumistega

„Möönan, et lasin end provotseerida vaenulikul ajakirjanikul, kes andis

kõigi oma küsimustega mõista, et laulva revolutsiooni sündmustes

mitteosalemine on sisuliselt kuritegu. Mul ei olnud mingit kavatsust

tulla 1980ndate lõpus suurde poliitikasse, tegelesin tollal põllumajandusega,“ kaebas Helme.

„Püüdsin ajakirjanikule selgitada, et ma ei ole inimene, kes läheks

kergesti kaasa massiliikumistega. Muu hulgas ütlesin sõnaselgelt välja,

et ma ei nimeta 1980ndate lõpu sündmusi massihüsteeriaks, vaid pigem

massimeeleoluks. Artikli pealkirja ja sissejuhatusse see loomulikult ei

jõudnud. Pean vajalikuks rõhutada, et mitte mingil juhul ei taha ma

vähendada laulva revolutsiooni olulisust Eesti lähiajaloos,“ sedastas Helme.

Helme sõnul on laulev revolutsioon on meie rahvusliku vabadusvõitluse

sümbol, millega paljudel meist on sügav isiklik side. „Laulev

revolutsioon kinnistab meie rahvuslikku enesekuvandit ning me ammutame

sellest jätkuvalt inspiratsiooni, et pürgida oma rahvuslike eesmärkide

poole,“ ütles Helme.

„Laulev revolutsioon oli võitlus iseseisvuse eest ja see võitlus on

aktuaalne ka tänapäeval. Mul oleks hea meel, kui praegu tekiks Eestis

sama ulatuslik massiliikumine, mis seisaks meie rahva suveräänsuse

eest.“