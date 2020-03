Mart Helme: võiksime kaaluda ühistranspordi sulgemist ja jalgrattalaenutuste loomist

"Mis puudutab transporti, siis ma olen teinud ettepaneku, mida me pole veel jõudnud põhjalikumalt kaaluda, et eriti väiksemates linnades me võiksime kaaluda linnasisese transpordi täielikku kinni panekut ja riigi ning kohalike omavalitsuste koostöös jalgrattalaenutuse või andmise kasutusele võttu, et inimesed liikuda saaksid," sõnas Helme.

"See on esiteks väga roheline, tervislik ja teiseks on see ka viiruse seisukohast parem lahendus, kui inimesed on ühistranspordis desinfitseeritud kätega ja teineteisest kahe meetri kaugusel."

Siseminister rääkis veel, et kohtumisel politseijuhtidega on olnud arutusel karmimatest liikumispiirangutest kinnipidamise kontrollimine. "Eile rääkisin politseijuhtidega noortekampadest, kes rikuvad liikumispiiranguid. Politsei võtab täna kokku üle Eesti videomaterjali analüüsimiseks, suhtleb kohalike patrullidega ja teeme siis koondpildi, et kas ja kuidas peaks riik sekkuma. Meil pole mõtet patrulle suvaliselt tänavale saata," ütles ta.

Helme rõhutas, et algul inimesi küll hoiatatakse, aga riigil on ka trahvi ja muud võimalused olemas, et reeglite rikkujaid korrale kutsuda.

Lisaks on siseministeeriumis pooleli koostöös telekomi firmadega positsioneerimise projekt, mis puudutab karantiinis olevaid inimesi ja järelevalvet, et nad seal ka püsiksid.

