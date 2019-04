Mart Helme Vilja Kiisleri ja Ahto Lobjaka juhtumitest: ma ei näe siin mingit ohtu sõnavabadusele

Ka 14. aprillil erakonnakaaslase Siim Pohlaku raadiojaamas Tre Raadio eetris olevas saates "Räägime asjast" leidsid nii Mart kui ka Martin Helme, et ERR on kallutatud ja Mart Helme ise ütles, et see "tuleb liigestest lahti raputada ja taas kokku panna". Samas saates Martin Helme, et "Ahto Lobjakas iga nädal hullumiseni peksab segast ja tegeleb viha õhutamisega ja ühiskondliku pinge kruvimisega".

Ahto Lobjakas otsustas Raadio 2 saate "Olukorrast riigis" ja "Achtung! Lobjakas" juhtimise lõpetada pärast seda, kui talle esitati sisuline ultimaatum muuta oma saatejuhtimise stiili või ametist lahkuda. Info selle kohta sai avalikuks eile.

Juba teisipäeval teatas ajakirjanik Vilja Kiisler, et lahkub Postimehest, kuhu siirdus tööle alles eelmisel aastal. Lahkumise põhjuseks olid peatoimetaja ja Mart Helme vennapoja Peeter Helme etteheited Kiisleri EKRE suhtes kriitilise arvamusloo "Vilja Kiisler: asi pole retoorikas, sisu on õõvastav" tonaalsuse osas. Peeter Helme ise on intervjuus ERR-ile öelnud, et on maailmavaatelt konservatiiv ja ka Postimehe omanik, suurärimees Margus Linnamäe on konservatiivse erakonna Isamaa liige ning suurtoetaja.